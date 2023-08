Migranti: Fratoianni, 'la destra non sa che fare, finora solo slogan e ferocia contro naufraghi'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Una cosa è chiara di questa destra al governo: per anni hanno mentito agli italiani. Hanno creato un nemico a cui addossare tutte le colpe. Hanno seminato e coltivato la paura, sfruttando le difficoltà di tante e tanti. Hanno fatto credere che firmare accordi con dittatori e miliziani per impedire le partenze fosse la soluzione. Hanno illuso milioni di persone che si potesse fermare l'immigrazione per decreto, come fosse un rubinetto, che bastasse urlare 'porti chiusi' o 'blocco navale' per fermare migliaia di persone che scappano da fame, guerra e povertà. Hanno smantellato il sistema dell’accoglienza, per poterla chiamare ogni volta 'emergenza', e agitare questa parola come una giustificazione in ogni tg". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Questo è tutto ciò che la destra ha fatto per anni, con cinismo e disumanità – prosegue il leader di Si – costruendo il suo consenso elettorale. E oggi che siedono comodamente al governo, dimostrano con il loro fallimento quotidiano di aver mentito su tutto: il numero degli sbarchi è raddoppiato rispetto all'anno scorso, Lampedusa è stremata e molte altre città sono in difficoltà, i sindaci sono abbandonati a se stessi, le Ong criminalizzate e represse, mancano risorse e spazi. Mentre in Europa sono proprio gli amici della destra a impedire la redistribuzione delle persone migranti". "Si sono spacciati come i salvatori della Patria, come coloro che avevano la bacchetta magica per tutto. Ma invece avevano solo un secchiello, con cui dicevano di saper svuotare il mare. Semplicemente, non hanno la benché minima idea di cosa fare", conclude Fratoianni.