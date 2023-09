Migranti: Fratoianni, 'Lampedusa è risultato scelte sbagliate destra con responsabilità Ue'

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Pensavano di cavarsela con due slogan feroci quanto inefficaci. Pensavano di cavarsela con qualche accordo sottoscritto sulla sabbia con qualche dittatore del momento. Pensavano di cavarsela finanziando e regalando armi e motovedette a quelle milizie libiche che organizzano i lager e a cui non affideresti neanche uno spillo. Pensavano di cavarsela gettando in strada i richiedenti asilo, lasciando soli i comuni a gestire situazioni sociali complesse. Pensavano di cavarsela dando la colpa all’Ue, essendo un governo poco credibile e inascoltato dagli altri partner europei. E invece…". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Quello che sta accadendo a Lampedusa – prosegue il leader di Si – è il risultato di tutte queste scelte sbagliate e scriteriate della destra al governo". "Si mettano l’animo in pace, mettano da parte la propaganda dozzinale e provino a governare con umanità, razionalità, competenza la situazione venutasi a creare e di cui loro stessi sono responsabili insieme ai loro amici sovranisti in giro per la Ue, invertendo la rotta sulle politiche per l’immigrazione e richiamando l’Europa alle proprie responsabilità e alla collaborazione con il nostro Paese", conclude Fratoianni.