Migranti: Fratoianni, 'Meloni rimborsi italiani per spreco soldi deportazioni Albania'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Il ministro Piantedosi e l’intero governo Meloni dovrebbero di tasca loro rimborsare lo Stato per i soldi pubblici sprecati in questi giorni per l’inutile deportazione di 16 persone in Albania. E proprio a queste persone dovrebbero poi chiedere scusa pubblicamente". Lo scrive sui social Nicola Fratoianni di Avs dopo la decisione del Tribunale di Roma di non trattenimento in Albania dei migranti sbarcati dalla nave militare Libra. "La propaganda, anche la più cinica e feroce, può ben poco – conclude il leader di SI – contro la realtà e contro le leggi".