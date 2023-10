Migranti: Fratoianni, 'Salvini chiarisca su video, di cosa ha paura?'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "In questa settimana ministri e sottosegretari del governo Meloni hanno fatto a gara nel non chiarire nulla della vicenda del video e della campagna di odio e menzogne contro una giudice, della serie 'non vedo, non sento, non parlo'. Ora addirittura il mini...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "In questa settimana ministri e sottosegretari del governo Meloni hanno fatto a gara nel non chiarire nulla della vicenda del video e della campagna di odio e menzogne contro una giudice, della serie 'non vedo, non sento, non parlo'. Ora addirittura il ministro Salvini, sfidando la sua proverbiale ritrosia a parlare (!!), arriva a dichiarare che a lui non interessa chi ha girato quel video. E certo lui sa chi l’ha fatto!". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, dopo le parole del leader leghista a Palermo.

"Siamo noi, è il Parlamento, è l’opinione pubblica di questo Paese – prosegue il leader di SI – che esigono di sapere chi gli ha fornito quel video: la smetta di fuggire. Di cosa ha paura Salvini? Chi vuole proteggere – conclude Fratoianni – il ministro e segretario leghista?".