Migranti: Fratoianni (Si), '5mila euro? Governo come scafisti, è taglieggiamento'

Roma, 24 set. (Adnkronos) – "4.938 euro per non essere chiuso dentro un centro? Questa norma è incommentabile , è una forma di taglieggiamento, si comportano come gli scafisti. Quegli scafisti che pretendono migliaia di euro per organizzare viaggi rischiosissimi, dopo mesi e mesi di lager libici e di sopraffazioni violente da parte delle milizie di quel Paese. Chiedere soldi a chi già è in una condizione di enorme fragilità e di disperazione come alternativa alla detenzione è una cosa che non si può sentire da quanto è disumana e vergognosa. Ed è purtroppo solo l’ultima delle scelte che segnano lo stato di gigantesca confusione del governo Meloni e della sua maggioranza di destra". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra ospite di Skytg24.

"Una confusione ribadita peraltro dalla scelta di riproporre in questi giorni – prosegue il leader di SI – le medesime soluzioni del passato che non hanno funzionato, che non funzionano e che non funzioneranno . C’è poco da fare: il pugno duro, la militarizzazione, le sciocchezze sul blocco navale come furono le sciocchezze sui porti chiusi, nella realtà non funzionano. Pensiamo un attimo all’efficacia delle scelte di questa maggioranza quando è arrivata al governo, dopo l’ennesima strage di migranti a Cutro, cosa hanno fatto? Hanno fatto un decreto che ancora una volta colpiva quelle poche cose che funzionavano, anche se poco, sull’accoglienza e sull’inclusione, hanno colpito le Ong che salvano le vite delle persone, hanno tagliato la cooperazione internazionale. Insomma le solite ricette che non funzionano , e quale sia il risultato di tutto questo lo si vede bene ogni giorno. Quelle ricette non hanno avuto alcun efficacia".