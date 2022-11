Migranti: Fratoianni, 'stampa imbavagliata a Catania? non siamo in Russia o Iran…'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "La presidente Meloni sarà d’accordo con me che Catania e il suo porto non fanno ancora parte della Federazione Russa o dell’Iran. Pertanto informi il prefetto e l’autorità portuale di quella città che esiste in Italia la libertà di stampa e non si impedisca più ai giornalisti presenti di poter svolgere il proprio lavoro, prezioso in democrazia".

Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“La denuncia e la protesta in queste ore delle associazioni professionali della stampa italiana – conclude il leader di Si – testimoniano un comportamento indegno per un Paese della Ue".