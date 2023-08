Migranti: Fratoianni, 'subito missione Ue e italiana di ricerca e soccorso'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Chissà quanti bambini, donne e uomini sono stati inghiottiti dalle onde del Mediterraneo negli ultimi giorni, e di cui non sapremo mai nulla. Oggi con i 41 morti sulla barca alla deriva senza essere soccorsi, questa tragedia infinita rivive un altro, ennesimo, terribile episodio". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Occorre agire – prosegue il leader di Si – e una cosa è sempre più chiara: non possono funzionare gli accordi con quelle milizie libiche che abbiamo visto all’opera in tutti questi anni. Non possono funzionare gli accordi con un regime autoritario come quello tunisino". "Serve subito una missione di ricerca e soccorso istituzionale, europea e italiana, che eviti ulteriori tragedie", conclude Fratoianni.