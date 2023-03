Migranti: Furfaro, 'solidarietà a Formigli, ha solo documentato realtà'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Mostrando quelle scarpette, Corrado Formigli, non ha fatto altro che documentare la realtà. Perché dietro numeri e sigle ci sono persone, bambini in carne e ossa. Se a indignare non sono quelle scarpette ma chi le mostra siamo di fronte a un cortocircui...