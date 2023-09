Migranti: Gardini (Fdi), 'respingimenti più facili, maggiore tutela per donne'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Con il Consiglio dei ministri di ieri si velocizzano le procedure di identificazione ed espulsione e si introducono maggiori tutele per le donne. L’azione del governo Meloni corregge una grave anomalia contenuta nelle misure precedenti e garantisce a tutte le donne migranti, non più solo a quelle in stato di gravidanza, l'accesso nelle strutture di maggiore tutela. Un atto necessario per dare, alla condizione delle migranti, tutta quell’attenzione che la sinistra, autoproclamatasi paladina dei diritti, non ha mai voluto dare". Lo dichiara Elisabetta Gardini, deputata di Fratelli d'Italia e vicecapogruppo.