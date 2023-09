Migranti: Gardini (Fdi), 'Ue opera con tempismo imperfetto'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "In Europa si continua ad agire con un tempismo imperfetto. L’ondata migratoria è un vero esodo che l’Italia non può affrontare da sola. Oltre ai già noti fattori di instabilità, a incentivare gli sbarchi si sono aggiunti il bl...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "In Europa si continua ad agire con un tempismo imperfetto. L’ondata migratoria è un vero esodo che l’Italia non può affrontare da sola. Oltre ai già noti fattori di instabilità, a incentivare gli sbarchi si sono aggiunti il blocco del grano e le calamità che hanno colpito Libia e Marocco. Giusto il richiamo della presidente Metsola a chiudere il Patto sulla migrazione, perché, con l’avvicinarsi delle elezioni europee, già si vedono mosse di leader in affanno che tentano di rilanciarsi sulle spalle dell’Italia". Lo dichiara Elisabetta Gardini, deputata di Fratelli d'Italia e presidente della delegazione italiana al Consiglio d’Europa.