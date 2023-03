Migranti: Gasparri, 'Anm non è governo nazionale né mondiale'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "Invece di invitare i propri associati a perseguire le gravi violenze che l'estrema sinistra sta realizzando nelle piazze, si vede quello che è successo sabato sera a Torino, i vertici dell'Associazione nazionale magistrati si pongono come controparte dell'umanità, dettando regole di comportamento e scelte da seguire. Una manifestazione di onnipotenza degna di miglior causa. Il presidente dell’Anm Santalucia, nei giorni scorsi ha addirittura, contestato il mio diritto di presentare delle interrogazioni in Parlamento. Non mi farò tappare la bocca da questi signori e rilevo, con preoccupazione, questa invadenza dell’Anm che detta regole a tutto e a tutti, richiama i Governi e indica le strade da seguire. L’Anm non è il governo della Nazione o, addirittura, il governo mondiale, come sembrerebbe di capire da certe parole". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

"Si preoccupino di fare il loro dovere, di esercitare le loro funzioni, di perseguire chi semina violenza nelle strade italiane, sia di destra o di sinistra, di realizzare, con più rapidità, gli obiettivi della lotta alle cosche che, a volte, vengono raggiunti con grave ritardo. Preoccupa molto -conclude Gasparri- l’atteggiamento dell’Anm, che esorbita dai compiti della magistratura e scambia l'autonomia delle toghe con l’onnipotenza delle toghe. Purtroppo la magistratura, da risorsa di questo Paese, è diventato un problema grave”.