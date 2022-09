Migranti: Gasparri, 'fermezza contro sbarchi e dialogo con Paesi Nord Africa'

Roma, 1 set. (Adnkronos) – “Sul fronte immigrazione si sta registrando una vera e propria débâcle per l'Italia. È urgente che governi il centrodestra per riprendere la politica che fecero i governi guidati da Berlusconi. Da un lato fermezza per impedire il dilagare degli sbarchi, dall'altro dialogo con i Paesi nordafricani per contrastare le partenze, combattere in loco i trafficanti di persona, sviluppare una politica di dialogo sul Mediterraneo tesa a bloccare i clandestini e a garantire fornitura energetica a prezzi convenienti".

Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"La politica mediterranea di Berlusconi e di Forza Italia -aggiunge- è sempre stata saggia e lungimirante. Ha garantito sicurezza sul fronte del contrasto all'arrivo di clandestini e fornitura in campo energetico. Da lì si dovrà ripartire. Sicurezza e dialogo per fermare gli sbarchi e per rendere più sicuro su tutti i fronti il nostro Paese”.