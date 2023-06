Migranti: Gasparri, 'grazie a perseveranza Italia finalmente cambia qualcosa'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – "In materia di immigrazione, grazie alla perseveranza dell'Italia, qualcosa finalmente sta cambiando. Ci vuole più fermezza, più condivisione, più capacità di dialogo penetrante con i Paesi africani. L'Italia sta insistendo, ad esempio, sulla Tunisia, convincendo l’Europa a prendere iniziative, anche economiche, che sono urgenti. Mentre alcune ‘belle anime’ stanno a discettare sulla qualità del governo tunisino. Non si possono ripetere errori come quelli che fecero i Paesi occidentali in Libia, quando non ascoltarono le sagge parole di Silvio Berlusconi che diceva che quella guerra era un drammatico errore". Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI).

"Ora occorrono soldi in Tunisia, una svolta politica in Europa, un'agenda diversa e un impegno diverso per contrastare l'immigrazione clandestina e bloccare gli sbarchi in Italia. Le cose iniziano a cambiare grazie all’Italia e nell'interesse dell'Europa e dell’Italia. Avere un governo di centrodestra nel nostro Paese è una grande opportunità per gli italiani. Nel 2024 avere una maggioranza di centrodestra nel Parlamento europeo sarà un ulteriore vantaggio per tutti i popoli europei, per cambiare l'agenda in materia di immigrazione, di transizione ecologica, di tutela della famiglia e dell'impresa. Noi ci occupiamo di cose reali. Gli altri pensano soltanto al patrocinio al Gay Pride, alla poltrona da commissario di Bonaccini, all'orario di messa in onda di Report su Rai3. Noi ci occupiamo di problemi reali, gli altri di cose sinceramente non prioritarie nell’agenda dei popoli", conclude Gasparri.