Migranti: Gasparri, 'posizioni Apostolico meriterebbero valutazioni disciplinari'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "La dottoressa Apostolico continua ad agire nella direzione ben nota contrastando le leggi varate dal governo e dal Parlamento. I filmati hanno dimostrato la sua appartenenza politica e ideologica a un'area chiaramente di sinistra. Le sue posizioni meriterebbero valutazioni sotto il profilo disciplinare, che tardano a venire da parte delle autorità di governo e da parte del Csm. Mi auguro che questo nodo venga sciolto, non mi faccio grandi illusioni perché spesso la magistratura riesce, attraverso il Csm e altre strutture, a difendere i propri appartenenti anche se assumono condotte più che censurabili. Però noi dobbiamo affermare una politica di fermezza e di severità nei confronti dell'immigrazione clandestina". Così Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama.

"La dottoressa Apostolico – continua – dovrebbe lasciare la magistratura con urgenza. E mentre non si prendono iniziative nei suoi confronti, leggo di fantomatiche azioni disciplinari nei confronti di quel luogotenente dei carabinieri che, con un filmato, ha dimostrato chi sia in realtà Apostolico. Ovviamente tuteleremo chi ha documentato la verità e non deve essere censurato per questo e incalzeremo chi invece si inscrive nella lunga storia dell'uso politico della giustizia".