Migranti: Gasparri, 'serve vertice maggioranza per strategia Governo'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Di fronte all’emergenza afghana, con i profughi che dovranno venire in Europa, almeno quelli che hanno collaborato con le nostre Forze Armate e con le nostre strutture per anni attive in Afghanistan, e di fronte alla perdurante emergenza sbarchi in Sicilia, è auspicabile che si possa tenere al più presto una riunione di maggioranza con i vertici del Governo.

Si tratta di mettere a punto una strategia, da un lato umanitaria per quanto riguarda i nostri collaboratori in Afghanistan, dall’altro di sicurezza per quanto attiene gli sbarchi in Sicilia". Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia.

"È necessaria -aggiunge- una messa a punto. E un Governo con una maggioranza che voglia essere coesa e all’altezza della situazione, non deve temere un confronto per arricchire con proposte e adeguate modalità di intervento l’azione dell’esecutivo.

Del resto il Governo, benché con una guida tecnica di alto valore, è composto per la gran parte da esponenti politici, che hanno il diritto–dovere di rappresentare gli orientamenti delle rispettive aree di appartenenza. E sul fronte dell’immigrazione è necessario un confronto per le adeguate decisioni operative, sia sul lato umanitario, ma anche sul lato della sicurezza e del controllo delle nostre frontiere marine”.