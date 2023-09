Migranti: Gelmini (Az), 'Orban attacca Ue, ma leader come lui non sono amici dell'Italia'

Roma, 25 set. (Adnkronos) – "I sovranisti europei non perdono occasione per picconare un'Europa solidale, pur ancora fragile e incerta nelle politiche sulle migrazioni. Orban è il primo detrattore dell'Unione che hanno voluto i padri fondatori. E invece è all’Ue che l’Italia deve guardare con fiducia e determinazione, dialogando con quei Paesi che non boicottano sistematicamente, come fanno Polonia e Ungheria, ogni tentativo di alleggerire il peso sulle spalle del nostro Paese. Le intemerate di Orban non dovrebbero restare senza conseguenze, almeno sul piano politico: i partiti che hanno la responsabilità di guidare il nostro Paese dovrebbero prendere atto che leader come Orban non sono amici dell’Italia". Così in una nota Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.