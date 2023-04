Migranti, Geo Barents: soccorse 440 persone su un peschereccio

Milano, 5 apr. (askanews) – “Sulla Geo Barents stanotte abbiamo effettuato un soccorso difficilissimo di un peschereccio di 25 metri con a bordo 440 persone. Viaggiavano da 4 giorni in mare in mezzo alla tempesta, son stati segnalati da Alarm Phone”. A parlare è Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi per Medici senza frontiere.

“La Geo Barents stava tornando verso la Sicilia per mal tempo quando ha cambiato la rotta e si è dioretta verso questa psiizione dove ha trovato 4 metri e mezzo di onde e raffiche di vento da oltre 40 nodi e questo peschereccio che navigava. Quando siamo arrivati vicino a loro c’erano anche due mercantili che stavano monitorando la situazione e durante la notte non abbiamo potuto effettuare nessun soccorso per il maltempo. Il giorno dopo invece abbiamo siamo riusciti con i nostri gommoni di salvataggio a trarre in salvo tutte le persone che viaggiavano su questo peschereccio, erano da due giorni senza cibo e avevano finito la benzina e le loro sorti sarebbero state drammatiche senza nessun intervento di soccorso. In questo momento siamo ovviamente distrutte, i naufraghi si stanno riprendendo e ci stiamo dirigendo verso la Sicilia dove sbarcheremo alcune persone con dei mezzi della Guardia Costiera Italiana e poi avremo come porto di sbarco Brindisi previsto per la giornata di venerdì”.