Migranti: Gori a Meloni, 'Ong fattore attrazione? Idea smentita da fatti'

Roma, 25 set. (Adnkronos) – Nella sua lettera al cancelliere tedesco Scholz, Giorgia Meloni ripropone l’idea che le navi di salvataggio delle Ong siano un 'fattore di attrazione' per i migranti. È un’idea ampiamente smentita dai fatti". Così il sindaco Pd di Bergamo, Giorgio Gori, su twitter.

"Le Ong sono responsabili solo del 4.5% dei salvataggi in mare e quando il governo ha fortemente ridotto la loro attività gli sbarchi sono aumentati. Secondo: Meloni domanda a Scholz se l’accoglienza di chi fugge dall’Africa 'non meriti di essere facilitata in particolare sul territorio tedesco piuttosto che in Italia'. Forse non sa che nel 2022, quando le richieste d’asilo in Italia sono state 104.000, in Germania sono state 243.000".