Migranti: Gozi, 'da Viminale superficialità e disumanità'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Viminale e Piantedosi in un crescendo di incongruenze e caos. Nessun rispetto per le vittime e per una tragedia come quella di Cutro. Ingiustificabile superficialità e disumanità”. Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e ...