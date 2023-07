Migranti: Gozi (RE), 'Francia no, Emirati sì, strani inviti Conferenza'

Migranti: Gozi (RE), 'Francia no, Emirati sì, strani inviti Confe...

Migranti: Gozi (RE), 'Francia no, Emirati sì, strani inviti Confe...

Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Conferenza migranti, Francia non invitata (neppure la Germania). Tajani: 'Non è Paese di primo approdo'. Neppure gli Emirati, invitati. Se si affronta tutta la catena dei flussi migratori, strano avere Niger, paese di origine e non Francia, di destin...