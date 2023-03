Migranti: Graziano (Pd), 'governo in confusione ogni giorno ne inventa una'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Il governo che non sa affrontare la questione migranti sembra invece esercitarsi nel tentativo di trovare ogni giorno un'argomentazione diversa per giustificare l'inefficacia della sua azione. Oggi chiama in causa anche la Nato per il problema del legame f...

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "Il governo che non sa affrontare la questione migranti sembra invece esercitarsi nel tentativo di trovare ogni giorno un'argomentazione diversa per giustificare l'inefficacia della sua azione. Oggi chiama in causa anche la Nato per il problema del legame fra la Wagner e spinte che vengono dai Paesi africani (tema fra l'altro noto e che avevamo evidenziato). Ma le dimensioni e il cuore del tema degli arrivi in Italia non sono certo questi e i tentativi di Crosetto sembrano il solito scaricabarile a cui la destra ci ha abituato". Così il capogruppo democratico in commissione Difesa alla Camera Stefano Graziano.