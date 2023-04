La terribile tragedia avvenuta a fine febbraio a Cutro ha riacceso i riflettori in Italia sul tema dei migranti. In queste ore entra nel vivo la discussione in Senato del decreto legge che potrebbe porre ultriori limitazioni alla protezione speciale, ma i sindaci del Pd si oppongono.

Migranti, la discussione in Senato

Da oggi a mezzogiorno sono in calendario le votazioni in commissione Affari costituzionali, mentre tra martedì e mercoledì si attende la discussione in Senato del cosiddetto decreto Cutro. Mentre la maggioranza fa fronte comune, le opposizoioni promettono battaglia. In particolare, i sindaci del centrosinistra di alcune importantissime città italiane, hanno scritto un comunicato in cui chiedono al governo di tornare sui propri passi. Firmatari del documento sono: il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e quello di Milano Beppe Sala, oltre ai primi cittadini di Napoli Gaetano Manfredi, di Torino Stefano Lo Russo e a quelli di Firenze Dario Nardella e di Bologna, Matteo Lepore.

Decreto migranti, il comunicato congiunto dei sindaci del Pd