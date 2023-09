Migranti: Iacono (Pd), 'dal governo in campagna elettorale solo demagogia'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Lampedusa esplode. Al momento sono quasi tremila i migranti arrivati in 24 ore in settanta sbarchi, molti dei quali approdati direttamente sulla costa. Nonostante il lavoro della Prefettura, delle forze dell'ordine e della Croce rossa nella gestione dell'e...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Lampedusa esplode. Al momento sono quasi tremila i migranti arrivati in 24 ore in settanta sbarchi, molti dei quali approdati direttamente sulla costa. Nonostante il lavoro della Prefettura, delle forze dell'ordine e della Croce rossa nella gestione dell'enorme flusso di migranti, è chiaro il totale fallimento della destra su un tema sul quale ha coltivato il più becero populismo. Il silenzio di Giorgia Meloni e del ministro Piantedosi è un'offesa non solo all'enorme flusso di uomini, donne e bambini ma è anche la prova di quanto dicevamo già in campagna elettorale: questo governo è un bluff. Dopo l’ispezione già condotta al centro di Porto Empedocle, sarò nei prossimi giorni a Lampedusa per ascoltare chi vive e opera lì e anche la voce di chi, su quel lembo di Stato italiano, è giunto alla ricerca di un futuro migliore". Lo dichiara la deputata del Partito democratico Giovanna Iacono.