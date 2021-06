Migranti: Iannone, 'Saviano istiga odio contro Salvini e Meloni e offende memoria Seid'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “La morte di Seid Visin, un ragazzo di soli 20 anni, meriterebbe soltanto silenzio ed una preghiera. Invece, assistiamo in queste ore a chi, come Saviano, tenta di usare questo dramma per istigare odio verso Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia.

Più in basso di così non si poteva scendere, perché offende la memoria di Seid e non rispetta il profondo dolore della famiglia. Saviano è abituato a fare figure meschine, ma con questa ha messo il pezzo forte nella sua collezione”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.