Migranti: Iezzi (Lega), 'indegno tentare di spostare attenzione attaccando carabinieri'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "E’ indegno che qualcuno cerchi di distogliere l’attenzione dai fatti e dalla loro gravità. Il protagonista non è il video, ma chi è ripreso nel video: un magistrato che urla, si sbraccia, non fiata di fronte agli attacchi alle forze dell’ordine. E oggi qualcuno punta il dito contro un militare dell’arma dei carabinieri, dopo averlo puntato verso un presunto agente della polizia. Scandaloso. Sinistra e certa stampa facciano un passo indietro. Come dovrebbe farlo Iolanda Apostolico". Lo dichiara il deputato della Lega Igor Iezzi.