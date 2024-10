Migranti: interrogazione Pd al Senato, 'ancora più urgente risposta governo su Cpr in Albania'

Roma, 18 ott (Adnkronos) - "Come riportato da alcuni organi di informazione la realizzazione dei due Cpr di Gjader e Shengijn in Albania solleverebbe molti dubbi sulla trasparenza e la legalità riguardanti l’affidamento degli appalti”. E’ il tema di un’interrogazi...

Roma, 18 ott (Adnkronos) – "Come riportato da alcuni organi di informazione la realizzazione dei due Cpr di Gjader e Shengijn in Albania solleverebbe molti dubbi sulla trasparenza e la legalità riguardanti l’affidamento degli appalti”. E’ il tema di un’interrogazione parlamentare, rivolta al ministro della Difesa, sul Centro per i migranti in Albania a prima firma Graziano Delrio e sottoscritta da tutti i senatori del Gruppo Pd a Palazzo Madama, presentata nei giorni scorsi.

"Alla luce delle notizie di queste ore diventa ancora più urgente che il governo venga in Senato a rispondere alla nostra interrogazione. E’ necessario al più presto fare luce sulla costruzione di quel centro che ha avuto costi assurdi e sta dimostrando tutta la sua inutilità", spiega il Pd del Senato.

L’interrogazione chiede di sapere “se l’assegnazione degli appalti per la realizzazione dei due Cpr di Gjader e Shengijn sia avvenuta nel rispetto del Codice degli appalti” e, al contempo, “di rendere pubblico, in tempi brevi e con la massima trasparenza, l’elenco e i dati delle ditte impegnate, in appalto e in subappalto, nella realizzazione dei due Centri, sulla base di quali criteri siano state selezionate e quale sia stato l’importo speso fino a questo momento per la realizzazione dei due Centri”.