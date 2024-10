Migranti: interrogazione Pd, 'in Albania seguite regole su appalti?'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Come riportato da alcuni organi di informazione la realizzazione dei due Cpr di Gjader e Shengijn in Albania solleverebbe molti dubbi sulla trasparenza e la legalità riguardanti l’affidamento degli appalti”. Lo si legge su un’interrogazione parlamentare sul Centro per i migranti in Albania, a prima firma Graziano Delrio e sottoscritta da tutti i senatori del Gruppo Pd a Palazzo Madama.

“Secondo quanto riportato, per la costruzione di ‘strutture prefabbricate alloggiative metalliche modulari’ presso entrambe le località sarebbero stati spesi 25 milioni di euro affidati senza gara a quattro aziende diverse”, proseguono i parlamentari dem, ricordando che “la decisione di ubicare i Centri fuori dal territorio nazionale non può, comunque e in alcun modo, comportare la violazione della normativa vigente in materia di appalti”. Per questo chiedono “se l’assegnazione degli appalti per la realizzazione dei due Cpr di Gjader e Shengijn sia avvenuta nel rispetto del Codice degli appalti” e, al contempo, “di rendere pubblico, in tempi brevi e con la massima trasparenza, l’elenco e i dati delle ditte impegnate, in appalto e in subappalto, nella realizzazione dei due Centri e sulla base di quali criteri siano state selezionate”, oltre a conoscere, concludono i senatori Pd, “quale sia stato l’importo speso fino a questo momento per la realizzazione dei due Centri”.