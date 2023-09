Migranti: Kelany (Fdi), 'decisione Tribunale Catania piega diritto a ideologia'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Il Tribunale di Catania, non convalidando il trattenimento dei quattro tunisini soggetti alle nuove procedure accelerate di frontiera disposte dal Governo, ha assunto delle decisioni politiche e ideologiche. Le ordinanze appaiono infatti poco ancorate al quadro normativo vigente e immagino che saranno impugnate dall’avvocatura dello Stato. Spiace dover constatare come ancora una volta si pieghi il diritto all’ideologia". Lo afferma Sara Kelany, responsabile Immigrazione di Fratelli d'Italia.

"Le sentenze -aggiunge- sconfessano non solo e non tanto il decreto del Governo, ma la normativa europea su cui il decreto poggia e che consente l’attivazione di queste procedure secondo i criteri che sono stati pedissequamente rispettati dalla normativa italiana. Purtroppo, come già accaduto in passato, mentre il Governo lavora per fermare l’immigrazione illegale di massa e la tratta di esseri umani, una parte della magistratura ideologizzata fa di tutto per ostacolarlo”.