Migranti, la GeoBarents riesce a salvare 13 persone

Milano, 26 giu. (askanews) – “Quello che è venuto fuori dai racconti delle persone soccorse sabato 24 giugno è drammatico ed estremamente preoccupate” -così Sebastien Ponsford, responsabile Affari Umanitari a bordo della GeoBarents. -13 persone, tra cui 2 donne e 2 minori non accompagnati, sono state soccorse dai nostri team a bordo della #GeoBarents. Hanno passato 3 giorni sul gommone in difficoltà su cui viaggiavano. Il salvataggio è avvenuto in acque internazionali, la segnalazione era stata diffusa due giorni fa da @alarm_phone”. Alla Geo Barents, nave dell’ong Medici senza frontiere, è stato assegnato il porto della Spezia.

Secondo MSF, le 13 persone hanno detto di aver perso un compagno in mare e di non essere state soccorso da un’imbarcazione che hanno definito “della marina maltese”, che avrebbe solo dato loro un po’ di carburante e detto che le coste italiane erano a 50 miglia.