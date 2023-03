A seguito del naufragio di Crotone, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha scritto una lettera al presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni incentrata sul tema dei migranti.

Migranti, la lettera di Ursula von der Leyen a Giorgia Meloni: “Più coordinamento su attività Sar”

“Per lavorare assieme per un approccio più coordinato nelle attività di Search and Rescue, la Commissione Ue ha rilanciato il gruppo di Contatto europeo come parte del Piano di azione per il Mediterraneo centrale. Il gruppo offre uno spazio per promuovere il coordinamento tra le autorità nazionali. Sono contenta del forte coinvolgimento dell’Italia”, si legge nella lettera che von der Leyen ha scritto a Meloni. “Provvederemo con almeno mezzo miliardo di euro nel finanziare nuovi insediamenti e corridoi umanitari da qui al 2025, offrendo supporto ad almeno 50mila persone”, ha aggiunto.

Un passaggio importante della lettera della presidente della Commissione Ue riguarda la collaborazione con i Paesi africani. “Dobbiamo coordinare le nostre azioni con i nostri partner chiave per prevenire le partenze irregolari e salvare vite”, ha affermato von der Leyen. E ha precisato che proprio a tal fine la Commissione “sta lavorando a stretto contatto con i Paesi membri per intensificare la cooperazione con i partner del Nord Africa”.

La collaborazione con i Paesi africani e il dovere morale dell’Ue di evitare tragedie

L’Unione europea e l’Italia “lavorano assieme da molti anni per rafforzare la gestione dei confini e le capacità di salvataggio”, si legge ancora nella lettera. “Una volta ancora, quest’anno daremo priorità a questo lavorare con particolare attenzione a Tunisia e Egitto. Provvederemo inoltre a un ulteriore supporto alla gestione dei confini marittimi della Libia e porteremo avanti azioni complementare per rafforzare i confini terrestri dell’Egitto”.

Von der Leyen, infine, ha ribadito che l’Ue ha il dovere morale di evitare tragedie. “Questa tragedia deve servire come richiamo a raddoppiare la nostra determinazione per soluzioni durevoli ed efficaci”, ha scritto. E, rivolgendosi in modo diretto al premier Meloni, ha detto: “Condivido con te la visione secondo la quale gli europei – politici e cittadini – hanno il dovere morale di agire per evitare simili tragedie, che sfortunatamente accadono troppo spesso”.

Palazzo Chigi esprime soddisfazione per la lettera di von der Leyen

A stretto giro rispetto alla diffusione della lettera firmata da von der Leyen, Palazzo Chigi ha diramato una nota ufficiale per esprimere “profonda soddisfazione” per le parole che la presidente della Commissione Ue ha rivolto a Roma.

“Palazzo Chigi esprime profonda soddisfazione per le parole indirizzate all’Italia e all’azione dell’esecutivo sul tema della migrazione da parte del Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in risposta a una missiva che il Presidente del Consiglio aveva inviato alle massime istituzioni europee all’indomani della tragedia di Cutro”, si legge nella nota. “Dalle parole del Presidente della Commissione emerge infatti la piena consapevolezza di come vi sia la necessità di una concreta e immediata risposta europea in tema migratorio”.