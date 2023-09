Migranti: La Pietra, 'minacce a Meloni non intimidiscono ma rafforzano contrasto'

Migranti: La Pietra, 'minacce a Meloni non intimidiscono ma rafforzano c...

Migranti: La Pietra, 'minacce a Meloni non intimidiscono ma rafforzano c...

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Esprimo tutta la mia solidarietà al presidente Giorgia Meloni per le vili minacce di cui è stata oggetto, circolate nelle chat degli scafisti che gestiscono il business dell'immigrazione clandestina. Minacce che non solo non ci intimidiscono, ma r...