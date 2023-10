Migranti: La Russa, 'Governo non è in guerra con magistratura, inopportuna presenza giudice corteo'

Migranti: La Russa, 'Governo non è in guerra con magistratura, in...

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) – "Almeno per quanto attiene al partito al quale sono iscritto non c'è alcuna guerra con la magistratura. Ritengo inopportuna la presenza del magistrato a quella manifestazione contro Salvini e la Polizia". A dirlo è il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo alla convention di Fratelli d'Italia iniziata oggi a Brucoli (Siracusa). "Noi non abbiamo peli sulla lingua- dice La Russa – quando c'è da denunciare dei comportanti di un singolo magistrato che ci sembrano sbagliati o quantomeno inopportuni, come il caso della magistrata che va a una manifestazione". "C'è l'esercizio della libertà, ma se poi in questa manifestazione si grida 'assassini' alla Polizia o si dicono parolacce al ministro, uno dovrebbe astenersi quantomeno – dice ancora La Russa – quindi, io non ho peli sulla lingua a dire che giudico inopportuna la presenza a quella manifestazione della magistrata. E giudico strano che non se la sia sentita di fare a meno di partecipare al giudizio (sui tunisini che erano stati espulsi ndr) ma questo non deve volere dire che il governo è contro la magistratura". "Sono convinto che non è cosi per tutto il centrodestra, per Giorgia (Meloni ndr) e per Fdi". , dice ancora il Presidente del Senato.

Poi aggiunge: "Stiamo parlando del comportanto di un singolo magistrato, che ritiene che non ci sia niente di male a stare vicino a chei manifesta contro la Polizia. Salvini ritiene che questo comporti le dimissioni della magistrata? Non tocca a me dire nulla ma non si può gridare allo scandalo…".