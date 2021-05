Migranti: Lamorgese, ‘occorre fare sentire la nostra voce in Europa’

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) – "Draghi è andato a parlare in Europa. Aver messo su tavolo dell’Ue il problema delle migrazioni è importante, occorre far sentire la nostra voce. Credo che con autorevolezza non solo del presidente Draghi ma delle azioni poste in essere stiamo dimostrando che ci può essere una migrazione sostenibile e umano, ma nello stesso tempo deve avere delle regole".

Così il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese a Palermo.