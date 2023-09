Migranti: Lampedusa, Meloni e Von Der Leyen all'hotspot non hanno incontrato i migranti

Lampedusa, 17 set. (Adnkronos) – La Premier Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen all'interno dell'hotspt di Lampedusa non hanno incontrato i migranti, sistemati dietro una transenna. All'interno della struttura hanno incontrato solo la Croce Rossa e l'ex Easo, l'Agenzia europea per l'asilo. Qualche migrante ha protestato per non avere avuto la possibilità di potere incontrare la premier e Von der Leyen.