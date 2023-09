Migranti: Lega, 'Germania conferma rivelazioni Salvini'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Berlino conferma quanto sostenuto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, ovvero finanziamenti a ong che portano immigrati in Italia. È una notizia gravissima ma che non sorprende: la Germania non è l’unico Paese straniero a pagare le organizz...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Berlino conferma quanto sostenuto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, ovvero finanziamenti a ong che portano immigrati in Italia. È una notizia gravissima ma che non sorprende: la Germania non è l’unico Paese straniero a pagare le organizzazioni non governative per trasferire clandestini nel nostro Paese". Così una nota della Lega.