Migranti, lo sbarco dalla Ocean Viking ad Augusta

Augusta, 26 ago. (askanews) – Le immagini dello sbarco ad Augusta dalla nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee, “che ha salvato decine di naufraghi mentre le motovedette libiche hanno sparato ad altezza d’uomo, per oltre 20 minuti” inviate dall’ufficio stampa del partito democratico: era presente il vice capogruppo al Senato del Pd, Antonio Nicita.

Domani alle 12 una delegazione del PD composta da deputati nazionali, regionali, componenti della segreteria regionale e dirigenti della federazione di Trapani “salirà a bordo della nave della ong Mediterranea, sottoposta a fermo deciso dal Viminale in seguito all’arrivo a Trapani nei giorni scorsi: la nave dell’ong dopo aver soccorso migranti naufraghi si è diretta nel porto della città siciliana anziché nel porto sicuro, ma troppo lontano, di Genova, assegnato dal governo. Una decisione dettata da motivi di sicurezza” comunica una nota del partito.