Migranti: Lollobrigida, 'un business che cercheremo di fermare'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Aumentano gli sbarchi illegali e lievitano i costi per la gestione dell’accoglienza dei clandestini. Come riportato dal quotidiano 'Il Tempo', un decreto ministeriale firmato da Lamorgese raddoppia le cifre del kit di primo ingresso per gli immigrati, portandole da 150 a 300 euro.

In questo modo, negli hotspot fino a 600 posti, le spese cresceranno da 3,8 a 5,54 milioni di euro, con un incremento del 44,13%. Un vero e proprio business che Fdi cercherà di bloccare. Non smetteremo mai di sostenere che l’unica soluzione è impedire le partenze predisponendo il blocco navale”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.