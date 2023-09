Migranti: Loperfido (Fdi), 'con Meloni e von der Leyen a Lampedusa punto di svolta'

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “La visita di Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen a Lampedusa segna un punto di svolta nella discussione in Europa sulla gestione dei flussi di immigrati clandestini. Finalmente i principali Paesi si sono resi conto che è necessaria una soluzione che coinvolga tutte le nazioni dell’Unione perché, altrimenti, non se ne esce". Lo afferma Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d’Italia componente della commissione Esteri.

"Finalmente -aggiunge- qualcuno ha capito che gli sbarchi sono un problema dell’Italia ma che poi moltissimi hanno come obiettivo altri luoghi dell’Ue. Giorgia Meloni ha impiegato mesi a convincere anche i Paesi più refrattari ma alla fine sta vincendo la partita, non per la propria parte politica, ma per la sicurezza di tutti i cittadini, italiani ed europei, e anche per gli immigrati. Grazie al piano Mattei e alle altre misure che si stanno mettendo in campo usciremo dall’emergenza. Sentire von De Leyen pronunciare che deve essere l'Unione europea e non i trafficanti a decidere chi entra in Europa è il segno della svolta per tanto tempo attesa”.