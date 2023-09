Migranti: Lupi, 'incontro Meloni-Von der Leyen buon primo passo'

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "L’Italia può affrontare e gestire questa massiccia ondata migratoria solo con un forte impegno dell’Unione europea, che va responsabilizzata sulla sicurezza dei suoi confini meridionali. Lavoriamo per questo, perché l’Europa torni ad ...

Roma, 18 set. (Adnkronos) – "L’Italia può affrontare e gestire questa massiccia ondata migratoria solo con un forte impegno dell’Unione europea, che va responsabilizzata sulla sicurezza dei suoi confini meridionali. Lavoriamo per questo, perché l’Europa torni ad essere protagonista, anche nel Mediterraneo, e non lasci soli gli Stati ad affrontare le emergenze storiche. L’incontro a Lampedusa tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen è un buon primo passo, ma alle parole dovranno seguire i fatti, con un coinvolgimento sempre maggiore dell’Europa sotto tutti i punti di vista". Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

"I numeri degli sbarchi sono impressionanti -aggiunge- ed è chiaro che un fenomeno storico di queste dimensioni riguarda tutto il Continente, sia per l’accoglienza, sia per gli accordi con i Paesi d’origine, sia per la vigilanza”.