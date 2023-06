Home > Askanews > Migranti, Macron con Meloni: rafforzare controllo difese esterne UE Migranti, Macron con Meloni: rafforzare controllo difese esterne UE

Roma, 20 giu. (askanews) – “Continuiamo ad assistere a dei drammi, dobbiamo organizzare in modo più efficace la gestione dei flussi migratori rimanendo fedeli ai nostri valori, dobbiamo lavorare meglio con i Paesi di transito e origine per evitare flussi in arrivo”: lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, ricevendo all’Eliseo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Vogliamo rafforzare il controllo delle difese esterne di cui fa parte anche l’Italia come Paese di primo ingresso, trovare l’equilibrio giusto di solidarietà e responsabilità di tutti i Paesi”, ha continuato Macron. Per quanto riguarda la Tunisia, “abbiamo una visione condivisa dell’emergenza della situazione e abbiamo la volontà di raggiungere un accordo efficace”.

