Migranti: Magi, 'accordo con Albania costruzione di cartapesta che non reggerà'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "State provando a edificare una costruzione di cartapesta che non reggerà e non basterà averla messa fuori dal diritto europeo per farla funzionare". Così Riccardo Magi di Più Europa nelle dichiarazioni di voto in aula sulle comunicaz...

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "State provando a edificare una costruzione di cartapesta che non reggerà e non basterà averla messa fuori dal diritto europeo per farla funzionare". Così Riccardo Magi di Più Europa nelle dichiarazioni di voto in aula sulle comunicazione del ministro Antonio Tajani alla Camera. "La verità è che ancora nelle due ultime capigruppo il ministro Ciriani e anche il sottosegretario Fazzolari hanno scandito in modo perentorio che non c'era la necessità di ratifica in Parlamento" dell'accordo Italia-Libia. "Accogliamo con favore -conclude Magi- che ci sia un parere favorevole alla risoluzione delle opposizioni".