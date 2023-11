Migranti: Magi, 'Ciriani ha passato il segno, stanno uccidendo Parlamento'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Non è sufficiente ricordare, come ha fatto oggi il Ministro Casellati, che siamo all'interno di un processo strutturale di metamorfosi. Perché questa metamorfosi sta umiliando il parlamento e dura da troppi anni. Il governo sta ricorrendo alla decretazione d'urgenza presentando fino a 6 decreti al mese: questo significa davvero colpire a morte il parlamento". Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo alla Camera durante il Question Time.

"E così si arriva al punto che il ministro Ciriani dice che un trattato bilaterale come quello con l’Albania, che ha la pretesa di estendere la giurisprudenza italiana in territori di altri paesi non membri dell’Unione europea, e che prevede un impegno di spesa pubblica, non passerà per il Parlamento. Abbiamo davvero passato il segno”.