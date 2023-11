Migranti: Magi, 'con ennesima fiducia Meloni tradisce promesse'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Quello che sta accadendo in questa aula è che il potere esecutivo si sta sostituendo al potere legislativo primario, piano piano. Rischiamo di avere in eredità un Parlamento delegittimato, e ancora quando la maggioranza sostiene di avere sempre ragion...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Quello che sta accadendo in questa aula è che il potere esecutivo si sta sostituendo al potere legislativo primario, piano piano. Rischiamo di avere in eredità un Parlamento delegittimato, e ancora quando la maggioranza sostiene di avere sempre ragione, come avvenuto con questi voti di fiducia, e la minoranza non osa reagire, allora è in pericolo la democrazia. Queste parole così nette, che io oggi rivolgo a lei ministro Ciriani, furono pronunciate dall’allora capogruppo di FdI Lollobrigida”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, intervenendo nell’aula di Aula nel quale denuncia l’apposizione della fiducia al dl immigrazione da parte del Governo Meloni.

“Furono pronunciate il 22 aprile 2020 su un decreto potenzialmente del servizio sanitario nazionale. In piena pandemia, ministro Ciriani, il suo partito pronunciava in Aula parole definitive sull’apposizione della fiducia. E lei oggi viene qui in un momento ordinarissimo, per un decreto ordinarissimo, tradendo le premesse e le promesse, anche quelle istituzionali, che il vostro partito ha fatto quando era all’opposizione”, conclude.