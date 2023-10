Migranti: Magi, 'decreto scritto male ma per Salvini colpa dei magistrati'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Il decreto sull’immigrazione del governo Meloni è stato scritto con i piedi e ora siamo arrivati al punto in cui viene disapplicato dai tribunali con il governo che può fare ricorso. Quello che però mi colpisce è che per il ministro...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Il decreto sull’immigrazione del governo Meloni è stato scritto con i piedi e ora siamo arrivati al punto in cui viene disapplicato dai tribunali con il governo che può fare ricorso. Quello che però mi colpisce è che per il ministro Salvini le decisioni che prende un governo, in una democrazia liberale, non possono essere in nessun modo contraddette anche se sono in oggettivo contrasto con i principi superiori di diritto europeo, costituzionale". Lo ha detto a Tagadà su La7 Riccardo Magi, segretario di +Europa.

"Quando in Parlamento è stato discusso quel decreto, noi abbiamo presentato una relazione di minoranza con cui siamo stati addirittura preveggenti indicando che quelle norme sarebbero state disapplicate dai tribunali perché palesemente in contrasto con la normativa europea e con i principi costituzionali. L’avevamo detto in commissione e in Parlamento, il governo non ha dato risposte", ha concluso Magi.