Migranti: Magi (+E), 'Ue segua Mattarella e non Meloni'

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "‘Il trattato di Dublino è preistoria’: con queste parole ieri Sergio Mattarella ha richiamato l’Europa al superamento di un regolamento che, come è evidente a tutti da ormai molti anni, non è più adeguato a gestire il fenomeno migratorio. Perché è proprio questo, cioè il superamento delle regole di Dublino, il vero nodo che oggi impedisce un approccio pragmatico ai migranti". Lo afferma il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi.

"Il Parlamento europeo, espressione diretta dei cittadini del Continente, in questi anni per ben due volte ha votato per superare il trattato di Dublino, ma il Consiglio europeo, ovvero gli Stati nazionali che piacciono tanto a Giorgia Meloni, hanno affossato ogni tentativo di riforma – prosegue -. Ecco dunque che le istituzioni europee, piuttosto che seguire la fallimentare strategia di Meloni, che baratta i diritti e le vite dei migranti con l’illusione delle frontiere chiuse, dovrebbero ascoltare le parole del presidente Mattarella e riformare con urgenza il trattato di Dublino". "Non ce lo chiede l’Europa ma la razionalità, l’umanità e la solidarietà", conclude Magi.