Migranti: Magi, 'ennesima tragedia, valutiamo denuncia autorità italiane'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “A largo delle coste libiche l’ennesima gravissima tragedia di un naufragio con decine di morti. A questo punto non ci resta che valutare la possibilità di presentare una denuncia perché le autorità italiane, come emerge dalla ricostruzione, avrebbero ritardato i soccorsi in attesa della guardia costiera libica che non è mai arrivata”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Le sanzioni penali appena aggravate nel decreto Cutro – spiega Magi – potrebbero infatti essere riferite anche alle autorità italiane, considerata la commistione tra guardia costiera libica e trafficanti: alla luce delle nuove norme volute da Meloni e Salvini, valuteremo se ci sono le condizioni per una denuncia nei confronti delle autorità del nostro Paese, che grazie al governo potrebbero configurarsi come complici degli scafisti”.