Migranti: Magi, 'ennesimo naufragio, è questo il piano Mattei?'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Ennesimo naufragio a Lampedusa. Ecco il piano Mattei: l’accordo con la Tunisia è l’ennesimo regalo di soldi ai regimi dittatoriali del Nord Africa, a cui si dà carta bianca per abbandonare i migranti nel deserto, e contemporaneamente senza alcun effetto su chi si imbarca per venire in Italia. Serve una missione di salvataggio europea. Tutto il resto è il crudele populismo del governo". Lo afferma il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi.