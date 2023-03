Migranti: Magi, '+Europa domani a Cutro per manifestazione 'Fermare la strage subito''

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Domani sarò a Cutro alla manifestazione nazionale 'Fermare La Strage Subito', per chiedere verità sul naufragio, per dire no alla criminalizzazione delle Ong che salvano vite umane, e per contrastare la retorica di questo governo che non vuo...

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Domani sarò a Cutro alla manifestazione nazionale 'Fermare La Strage Subito', per chiedere verità sul naufragio, per dire no alla criminalizzazione delle Ong che salvano vite umane, e per contrastare la retorica di questo governo che non vuole in alcun modo risolvere la questione migratoria, nonostante ormai sia chiaro a tutti che i porti chiusi, i blocchi navali e la caccia all’immigrato sono solo retorica xenofoba che non evita le stragi in mare". Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi, annunciando la partecipazione alla manifestazione nazionale che si terrà domani alle 14.30 a Cutro.

"E sarò a Cutro per mostrare vicinanza ai familiari delle vittime e ai cittadini di Cutro che hanno dimostrato quell’umanità e solidarietà che, a Palazzo Chigi, è del tutto assente”.