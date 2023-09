Migranti: Magi, 'Lega umilia Italia mentre Steinmeier ci omaggia'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Dopo essere deriso da tutti per il caso del direttore del Museo Egizio, non pago oggi il vicesegretario della Lega Crippa rispolvera addirittura la Germania nazista, dicendo che la Germania di oggi agisce come quella di 80 anni fa ma usa gli immigrati al posto dei ...

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Dopo essere deriso da tutti per il caso del direttore del Museo Egizio, non pago oggi il vicesegretario della Lega Crippa rispolvera addirittura la Germania nazista, dicendo che la Germania di oggi agisce come quella di 80 anni fa ma usa gli immigrati al posto dei soldati per invadere l’Europa". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"Oltre alla gravità delle parole di Crippa, registro la sua incapacità di leggere i dati, di documentarsi, di informarsi. Capisco la difficoltà di trovarsi nella curiosa situazione di far parte di una forza anti immigrazione che però al governo sta facendo registrare il record di sbarchi, ma ormai siamo oltre il limite del delirio. Non a caso, Crippa è stato nominato da Salvini suo vice e questo già basta a qualificarlo”.

“Di certo non ha fatto fare una bella figura all’Italia, che oggi ha accolto il presidente della Repubblica federale tedesca Steinmeier, venuto a portare gli omaggi a Giorgio Napolitano”, conclude Magi.