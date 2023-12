Migranti: Magi, 'Meloni chiarisca responsabilità Italia su naufragio'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni pensa ai pandori e agli influencer mentre invece dovrebbe chiarire la dinamica che ha portato al naufragio di sabato dove sono morte 61 persone: Frontex ha rivelato di aver avvistato il gommone alla deriva e di aver informato Italia, Malta, Tunisia e Libia". Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Perché non siamo intervenuti? Perché è stato impedito di fatto a Ocean Viking di effettuare il salvataggio? La responsabilità del nostro governo è tanto grave quanto evidente, ma visto che la nostra premier è troppo impegnata in altro, abbiamo presentato una interrogazione ai ministri Salvini e Piantedosi perchè spieghino con rigore cosa sia avvenuto e perché le nostre autorità non siano intervenute”.